Eerste nederlaag vv Peize, Gieten wint weer en Steenbergen on fire voor VAKO

De koploper in de 3e klasse B, vv Peize, leed vanmiddag de eerste nederlaag van het seizoen. Bij ZNC ging de Drentse club met 2-1 onderuit. In deze klasse blijft Gieten maar winnen. Vanmiddag werd Groninger Boys met 3-1 naar huis gestuurd. Patrick Steenbergen was net als vorige week goud waard voor VAKO. De spits, die sinds vorige week weer in het eerste speelt, was met vier goals de grote man in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen FVV.

Peize deelt nu de koppositie met Forward, dat eenvoudig won van HSC (4-1). Beide ploegen hebben 25 punten uit 10 duels. Gieten volgt op plek 3, met 19 punten uit 9 duels.Svem Niemeijer (voor rust) en Joop Uuldriks (direct na rust) zetten ZNC op 2-0 tegen Peize, dat een kwartier voor tijd via Rutger Kruizenga nog op 2-1 kwam. Verder kwam Peize niet, waardoor de eerste nederlaag van het seizoen een feit is.David Modderman was met twee goals bepalend voor vv Gieten in het thuisduel tegen Groninger Boys. Hij maakte zijn treffers (de 2-1 en 3-1) in de absolute slotfase. Gieten kwam na een kwartier op voorsprong door Florian van der Heide, maar na een half uur tekende Groninger Boys voor de gelijkmaker. Het is voor Gieten de vierde zege op rij. Overigens is Modderman met 12 goals topschutter in de 3e klasse B.De 'Patrick Steenbergen-show'. Zo kan het duel tussen VAKO en FVV het best omschreven worden. De teruggekeerde spits (hij speelde tot vorige week in het tweede) was de grote man vanmiddag. Met vier treffers (twee voor en twee na rust) loodste hij VAKO langs de club uit Foxhol. Andre Manzeza maakte de overige treffer. Door de zege staat de club uit Vries inmiddels op de veilige 12e plaats met 9 punten uit 9 duels. Siddeburen, ZNC en FVV staan daar nog onder, met respectievelijk 7, 6 en 5 punten.Overige uitslagen in deze klasse:Nieuw Roden - Muntendam 7-1SVZ - Siddeburen 4-2Actief - TLC 2-0 (gestaakt)