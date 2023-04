Opnieuw 13 jaar cel en tbs geëist voor dodelijke schietpartij camping

Waar gaat de zaak over?

B. en Affriat kennen elkaar uit de gevangenis. Nadat de twee vrijkomen, gaat Affriat in de drugshandel. Hij werkt daarin samen met de verdachte. In de zomer van 2020 krijgen de twee een conflict. Affriat had 20.000 euro, drie goudstaven en een Rolex-horloge in bewaring gegeven bij de Leidenaar en wilde die spullen terug.

Op de avond van 9 november 2020 gaat het mis. B. komt vanuit Leiden naar Assen om te praten. Hij ontmoet Affriat op het Asser station. "Ik was bang dat er iets georganiseerd werd en wilde daarom op een publieke plek afspreken." De Leidenaar geeft op het station naar eigen zeggen het goud en het horloge terug. Daarna rijden ze samen naar De Horrebieter, waar Affriat sinds een aantal maanden woonde. Eenmaal door de slagboom ziet B., zo zegt hij, dat Affriat een pistool op schoot heeft en het op hem gericht houdt.

B. zegt dat hij de auto moest stoppen en dat Affriat uitstapt om iets uit de kofferbak te pakken. Hij dacht munitie om het wapen te laden. Nadat hij instapt en B. verder rijdt naar het chalet, raakt hij in paniek. Er ontstaat een worsteling tijdens het rijden, omdat de Leidenaar het wapen in handen probeert te krijgen. Dat lukt en hij schiet in de auto vier keer op Affriat, die ter plekke overlijdt. "Ik heb mijn arm opzij gezwaaid en toen geschoten. Het waren geen momenten, maar één zwaai waarin ik heb geschoten."

Slachtofferverklaringen

De moeder van Joey Affriat maakt via haar advocaat gebruik van het spreekrecht. Ze beschrijft hoe het met haar gaat sinds de dood van haar zoon. Het gaat niet goed met de vrouw. "Mijn leven is een hel. Niet alleen het leven van Jonathan is verwoest, ook dat van mij."

Ook de ex-vrouw van het slachtoffer maakt via haar advocaat gebruik van het spreekrecht. Ze beschrijft hoe zo'n "trotse vader Affriat was". Ook na hun scheiding blijven de twee elkaar zien. "De band tussen vader en dochter was erg sterk. Het verdriet is groot, we hebben samen veel gehuild om het verlies. Onze dochter was pas 4 jaar toen hij overleed. De dag dat hij vermoord werd is de dag dat onze wereld op z'n kop stond."

Wel of geen noodweer?

Volgens de rechtbank in Assen is er geen sprake van noodweer. Toen Affriat uitstapte om iets uit de kofferbak te pakken, had hij volgens de rechter de kans om weg te rijden. "Onbegrijpelijk dat hij dat niet heeft gedaan", aldus de rechtbank in Assen een jaar geleden. Dat is ook de mening van het Openbaar Ministerie (OM) dat in eerste aanleg eveneens dertien jaar cel en tbs tegen de man eiste. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het OM tbs wel op zijn plaats om herhaling te voorkomen.

De verdachte en zijn advocaat blijven bij hun standpunt dat het wel degelijk zelfverdediging is geweest. Advocaat Plasman vindt dat zijn cliënt moet worden ontslagen van rechtsvervolging.