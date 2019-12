Alcides verliest opnieuw ondanks vroege voorsprong

Na zes minuten was het raak voor Alcides. Nick Kuipers zette zijn ploeg op voorsprong. “De eerste kans was direct raak,” gaf trainer Wilko Niemer toe. Alphense Boys drong daarna aan, maar kwam niet gemakkelijk door de verdediging van de bezoekers. “Na 20 minuten scoorde hun spits, ik denk de beste man in de hoofdklasse, en konden we weer overnieuw beginnen,” aldus de trainer.Niet veel later scoorde de thuisploeg ook de 2-1. “Die goal hadden we volgens mij prima kunnen voorkomen. We hadden afspraken gemaakt om de ruimtes dicht te houden. Dat lukte goed, maar in één momentje geven we die ruimte wel en dan weet Alphense Boys direct te scoren.”In de tweede helft krijgt Alcides nog een klap te verwerken als Karel IJzerman en overtreding begaat op een doorgebroken speler en met een rode kaart het veld moet verlaten. Het is de inleiding naar de 3-1. Marnix Jager brengt Alcides daarna nog wel een keer terug in de wedstrijd, maar verdere kansen bleven uit. In de slotfase zet Alphense Boys de eindstand op 4-2.Door de nederlaag ziet Alcides het gat met de degradatiestreep groter worden. De ploeg staat met 15e met 8 punten uit 12 wedstrijden. MSC staat één plek hoger, met drie punten voorsprong. Emmen staat vijf punten los.