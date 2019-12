Speler slikt tong in: Actief - TLC gestaakt

Eerste nederlaag vv Peize, Gieten wint weer en Steenbergen on fire voor VAKO

Het incident gebeurde in de 88e minuut van de wedstrijd, bij een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg."Het was een heel tragisch einde van de wedstrijd," geeft Actief-trainer Peter Slijfer aan. "Een speler van onze ploeg kwam vervelend op zijn rug terecht en slikte daarbij zijn tong in. Hij snakte naar adem en dat zorgde voor veel emotie bij onze spelers. Veel teamgenoten stapten huilend van het veld."Slijfers geeft aan de de ambulancedienst snel te plaatse was om de speler weer ademruimte te geven. Vervolgens is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. "Volgens de laatste berichten heeft hij een hersenschudding en een gebroken kaak aan het voorval over gehouden," geeft de trainer aan.In overleg met de bezoekers van TLC werd besloten de laatste twee minuten niet meer te spelen. Of dit in een later stadium nog gaat gebeuren is nog niet bekend. "TLC heeft bij de scheidsrechter aangegeven dat de 2-0 tussenstand mag gelden als eindstand. De scheidsrechter volgt nu het protocol van de KNVB en het is aan hun om te bepalen wat er nu mee gedaan wordt."