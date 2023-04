Zoektocht naar nieuwe bronnen om drinkwatertekort voor te zijn

Drents Drinkwaterbedrijf WMD is op zoek naar nieuwe bronnen om aan de vraag naar water te kunnen blijven voldoen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt vandaag aan de bel, omdat er snel actie nodig is in Nederland om een drinkwatertekort in 2030 te voorkomen.

Volgens het RIVM zal dit probleem in heel Nederland gaan spelen als er niet ingegrepen wordt. Nu komen er al regionaal tekorten voor. Als voorbeeld wordt 2020 genoemd. In dat jaar hadden Groningen, Overijssel, Gelderland en een deel van Zuid-Holland op piekmomenten onvoldoende drinkwater.

2 miljard liter water

WMD Drinkwater voorziet ook problemen voor de toekomst. "Als drinkwaterbedrijf van Drenthe hebben we vooralsnog voldoende water. Maar ook wij lopen na 2030 tegen grenzen aan", zo meldt het bedrijf op Twitter. Zowel het RIVM als het Drentse drinkwaterbedrijf roept de mensen op om bewuster met water om te gaan. "De verwachting is dat we alleen al in Drenthe in 2027 2 miljoen kuub extra nodig hebben, dat is dus 2 miljard liter water. Verder vooruitkijkend zal dit oplopen naar 12 miljoen kuub water meer dan nu", vertelt Andries Ophof van WMD Drinkwater.

Het RIVM adviseert de Rijksoverheid de regie te nemen om tot een mix van oplossingen te komen. Daarbij gaat het onder meer om het zoeken naar nieuwe waterwingebieden, inzetten op verminderen van drinkwatergebruik en het aanleggen van grotere voorraden. Ook nieuwe innovaties, zoals de winning van drinkwater uit zout water, ziet het RIVM als mogelijkheid.

Wingebieden uitbreiden

Dat er meer waterwingebieden nodig zijn, is voor WMD Drinkwater niet nieuw. "Samen met de provincie zijn we al langer op zoek naar mogelijkheden om de waterwinning in Drenthe uit te breiden", legt woordvoerder Andries Ophof uit. "Zo zijn er vergunningen voor waterwinning die we nog niet volledig benutten. In die gevallen kijken we of de winning uitgebreid kan worden. Voorbeelden daarvan zijn de wingebieden Beilen, Dalen en Holtien (bij Hoogeveen). Maar we zoeken ook naar nieuwe plekken."

Nieuwe bronnen

Bij het zoeken naar nieuwe waterwingebieden is het vizier van WMD Drinkwater onder meer gericht op het gebied Kastelen Akkers in het Hunzedal en de Darperweiden bij Ruinerwold. "Maar de vergunningsprocedure voor nieuwe gebieden is een lang traject, daar gaan jaren over heen. Sowieso doen we voor elke uitbreiding die we voor ogen hebben eerst onderzoek. Bijvoorbeeld naar de effecten voor de omgeving en de grondwaterstand", aldus de WMD-woordvoerder.