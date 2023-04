De Nieuwe Rentmeester: nog voor de zomer groot plan voor Veenhuizen

Voor de zomer wil De Nieuwe Rentmeester met een totaalplan komen voor het vastgoed in Veenhuizen. Directeur Bas Morsink hoopt vooral 'nieuwe kolonisten' naar het dorp te lokken, die het verhaal van het dorp versterken.

Ruim drie maanden is Morsink nu directeur van De Nieuwe Rentmeester. De stichting is in het leven geroepen om meer dan tachtig monumentale panden in Veenhuizen te onderhouden en te ontwikkelen. Een aanzienlijk deel van die panden is sterk verouderd, waardoor opknappen en verduurzamen een monsterklus kan blijken. "Er zijn een aantal panden die alleen te redden zijn door er een andere bestemming op te zetten", denkt Morsink. "Daarin ligt een taak voor ons, de gemeente Noordenveld én de provincie Drenthe. Er moet iets gebeuren."

Pand en land terugvragen

Die conclusie trekt Morsink dus na een kwartjaar in Veenhuizen. Momenteel werkt hij met de stichting aan een totaalplan voor Veenhuizen. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen vastgoed. "Pas als we weten wat we met het gebied willen, weten we wat we met het vastgoed moeten doen."

Langzaamaan krijgt Morsink naar eigen zeggen een idee van wat er moet gebeuren in het dorp. En dat is nogal wat, geeft hij toe. "Om te beginnen moeten we een aantal panden en stukken land die van ons zijn, terugvragen aan mensen die er nu gebruik van maken."