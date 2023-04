Henk is dolblij: oude bus van Verkeerspark Assen is van hem

"Hij doet het! De eerste rit, nostalgie! Tuut tuut!" Henk Brink is gek van het Verkeerspark. Sinds de definitieve sluiting in 2014 verzamelt hij zoveel mogelijk wagens dat het attractieterrein rijk was. Henk begon met een politiewagen, breidde verder uit en onlangs volgde de klap op de vuurpijl: de verkeersparkbus.

Henk is dolgelukkig met zijn nieuwe aanwinst. Zijn vader bracht de liefde voor het Verkeerspark - hij stond in het eerste jaar op de verkeerstoren - er met de paplepel in. "Hij gaf daar aanwijzingen aan de jongens en meisjes."

Bus in Gelderland

Bij een veiling in 2016 had Henk al een oogje op de verkeersparkbus. Die stond daar mooi te pronken, maar kreeg tóch niet zijn voorkeur vanwege een aantal gebreken. Zo ging Henk met de politieauto aan de haal.

Nu, zo'n zeven jaar later, komt de bus toch nog in de Verkeerspark-collectie van Henk terecht. Via Facebook komt hij in contact met Arie uit het Gelderse Heerde. De geliefde bus blijkt in zijn bezit.