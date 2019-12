FC Emmen pakt weer punt tegen PSV

Wie was de beste Emmenaar tegen PSV?

Kolar: Deze goals betekent heel veel voor me

Door het punt staat Emmen op plek 13, met 15 punten uit 15 duels.De eerste helft was voor PSV, behoudens de eerste tien minuten toen Emmen brutaal de nummer 3 van de eredivisie onder druk zette en ook een prima kans kreeg. Marko Kolar mocht aanleggen vanaf zo'n 12 meter na goed voorbereidend werk van Glenn Bijl, maar zijn schot werd fraai gekeerd door Lars Unnerstall.Vanaf dat moment nam PSV het heft in handen en al snel viel de openingsgoal. Malen raakte via Telgenkamp nog het zijnet, maar uit de toegekende corner mocht Daniel Schwaab simpel binnentikken. De verdediger werd compleet vrijgelaten door Kolar en Telgenkamp kon niet uitkomen omdat de weg werd versperd door Rosario.Vijf minuten na de 1-0 kwam Emmen op schitterende wijze op gelijke hoogte. Glenn Bijl schoot van grote afstand over, de voor zijn goal staande, Unnerstall heen. De Oude Meerdijk ontplofte, maar veranderde kort daarna in een fluitketel omdat Higler op advies van de VAR (Makkelie) de goal afkeurde. Bijl had een overtreding gemaakt op Steven Bergwijn. "Ik vond het veel te zwaar. Ten eerste was het een wereldgoal en ten tweede is het een duel waarbij de oersterke Bergwijn zich wel heel makkelijk liet vallen", aldus Dick Lukkien.Diezelfde Bergwijn kreeg kort na de afgekeurde goal van Bijl de kans op de 0-2, maar de nummer 10 van PSV schoot over. Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, opnieuw Bergwijn en Ritsu Doan lieten daarna kansen liggen om de wedstrijd in het slot te gooien, waarbij die laatste stuitte op het uitgestoken been van de prima spelende basisdebutant Michael Araujo.De tweede helft was volledig voor FC Emmen. PSV was, net als vorige week tegen SC Heerenveen, geen schim meer van de ploeg in de eerste 45 minuten. In de 52e minuut kwam Emmen op gelijke hoogte. Kolar was het eindstation na een fraaie aanval via Michael Chacon en Bijl. Het passje van laatstgenoemde werd door Kolar simpel binnen getikt. Voor de Kroatische spits was het zijn eerste veldgoal van het seizoen.Emmen ging na de gelijkmaker op zoek naar de volle buit. Twee grote kans kwamen er, maar Michael de Leeuw zag zijn fraaie halve omhaal naast gaan en vlak voor tijd schoot Nikolai Laursen net voorlangs.PSV scoorde nog wel, maar invaller Mitroglou deed dat in buitenspelpositie. In de extra tijd kreeg Bijl nog rood (na zijn tweede gele kaart), maar het puntje kwam niet meer in gevaar.