Bé Annen heeft een privemuseum vol met bijzondere ABBA-spullen

Een van de pronkstukken in zijn omvangrijke verzameling is de gesigneerde lp The Album, de vijfde plaat van de band uit 1977. Daarop staan onder meer de hits Take A Chance On Me en Thank You For the Music. "Deze plaat heb ik ooit eens op internet gekocht", zegt Bé. "Het mooie is dat Frida toen nog signeerde als Anni-Frid. De hoes is wat vervaagd, maar het blijft een pareltje."