Opnieuw mensen vast in probleemlift Meppel: twee keer in 24 uur

De lift op het station van Meppel heeft twee keer binnen de afgelopen 24 uur slachtoffers gemaakt. Gisteravond rond 19.00 uur alarmeerde een meisje de hulpdiensten omdat ze geen kant op kon in de Meppeler 'probleemlift', vanmiddag zaten twee jongens klem.

Op regelmatige basis wordt een probleem met de lift ontdekt, al dan niet door vernielingen. Bijna twee jaar geleden meldde ProRail een afname aan storingen na het plaatsen van camera's, maar zo nu en dan komen nog opsluitingen voor. Zo was het in maart en februari dit jaar ook al raak in Meppel.