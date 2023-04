Tibetaans Museum voor Hedendaagse Kunst in Emmen krijgt zegeningen van Dalai Lama

Volgens de oprichter staat het museum voor de meeste mensen in Emmen voor meditatie, vrolijke kleuren en workshops. "En dat is belangrijk, want dat draagt mijn geloof, het boeddhisme, ook uit", zegt hij. "Maar de werken van de kunstenaars die hier aan de muur hangen en het verhaal dat zij vertellen, zijn minstens zo belangrijk."

"Dit is al zeventig jaar werkelijkheid in Tibet, het is daar alles behalve schattig en rustig", zegt Norbu. "Daarom is dit museum zo belangrijk voor de Dalai Lama: de verhalen van het huidige Tibet worden verteld. Daarnaast houden we uiteraard de oude tradities in ere. Op die manier blijven we op een vreedzame manier aandacht vragen voor de noodtoestand in Tibet."