Dick Lukkien: 'Bergwijn is zo sterk als een paard, maar ging liggen als een schaap'

De oefenmeester vervolgt: "Higler staat erom bekend dat hij van mannelijk voetbal houdt. Er zat wel een armpje bij, maar niet heel ernstig. Bergwijn is zo sterk als een paard, maar gaat liggen als een schaap. Nogmaals, ik had er niet voor gefloten. Higler doet dat wel en daar moet je dan maar mee omgaan."Dat deed de formatie van Lukkien, al werd de rust met een flinke portie mazzel gehaald met slechts een 0-1 voorsprong voor PSV.In de tweede helft zag het publiek een ander PSV, maar ook een ander Emmen. "We durfden te weinig te voetballen. We kozen te snel de lange bal en waren die direct kwijt. In de tweede helft hebben we Michael Chacon en Tom Hiariej niet meer naast elkaar laten spelen, maar achter elkaar. Daardoor konden we bij diepe ballen eerder bijsluiten. Bovendien zorgde die wijziging ervoor dat Nikolai Laursen en Sergio Peña meer ruimte kregen en daardoor gingen die twee ook beter spelen."Met het punt kon Lukkien uiteindelijk wel leven. "We hebben echt een zeer goede tweede helft gespeeld tegen een PSV dat in een moeilijke fase zit, maar nog altijd gewoon een topclub in Nederland is. Op basis van die tweede helft had ik ook nog wel het gevoel dat we konden winnen, al besef ik dat ook zij in het laatste kwartier voor rust ook nog twee keer hadden kunnen scoren. Dus we moeten hier maar mee leven."