'Coronageneratie' begint aan praktijkexamens vmbo

Leerlingen die op de beroepsgerichte stroming van het vmbo zitten, doen de komende weken praktijkexamen. Zo ook 170 leerlingen van het Dr. Nassau College Penta in Assen.

Vandaag begonnen de eerste groepen. Verdeeld in clubjes van ongeveer zes leerlingen zijn ze de hele dag bezig met verschillende vormen van praktijkonderwijs. Het examen telt voor 50 procent mee met het uiteindelijke eindcijfer. Dat maakt het examen daarom heel belangrijk, zegt Berinda de Jong namens de school.

In totaal gaat het om 890 minuten examen. Daarin zit een stukje theorie, maar is het vooral de bedoeling dat de handen uit de mouwen gaan. Spannend, zeker voor een generatie die tijdens de coronacrisis begon op de middelbare school.

"De examens vinden in kleine groepjes plaats", De Jong. "Dat moet ook wel, want je hebt de ruimte nodig. En bij de theorie mag je natuurlijk niet spieken, dus dan is een kleinere groep overzichtelijker."