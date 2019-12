Glenn Bijl na afgekeurde wereldgoal: 'De VAR had zich er niet mee moeten bemoeien'

Glenn Bijl was in veel opzichten de man of the match gisteravond op de Oude Meerdijk. De vleugelverdediger gaf de assist op de gelijkmaker, ontsnapte twintig minuten voor tijd aan direct rood, kreeg in de slotminuut toch nog zijn tweede gele (en dus rode) kaart en zorgde in de eerste helft voor een weergaloos doelpunt. Helaas voor de Knoalster werd die goal afgekeurd.

Bijl ontfutselde Steven Bergwijn de bal en schoot vanaf de middellijn schitterend over Lars Unnerstall, die te ver voor zijn goal stond, raak. Scheidsrechter Higler stond dichtbij de situatie, dacht even aan fluiten, maar liet doorspelen.Toen de bal in het net lag, vlogen de PSV'ers naar Higler, die vervolgens werd ingeseind door de VAR (Makkelie). Higler meldde zich aan de zijlijn en op basis van de beelden werd de goal afgekeurd. "Het was gewoon een voetbalduel", aldus Bijl. "Higler had de situatie al beoordeeld. Het was geen 100 procent overtreding en dus moet de VAR zich er niet mee bemoeien. Ja, het was wat duwen en trekken. Maar wel over en weer. Hij (Bergwijn) ging wel heel gemakkelijk naar de grond.""Dat ie er daarna ook nog eens geweldig invliegt maakt het nog erger. Ja, eigenlijk mag je als voetballiefhebber zo'n goal ook niet afkeuren."Bijl had niet alleen daarom moeite met echt blij zijn na afloop. Zijn twee gele kaarten zorgen ervoor dat hij volgende week het uitduel tegen VVV moet missen. "Ja, natuurlijk baal ik daarvan. Die wedstrijd is heel belangrijk voor ons. Als je daar verliest heb je niets aan het punt vandaag. De twee gele kaarten waren terecht. Ik moest wel een overtreding maken vlak voor tijd, anders was Bergwijn de zestien in gegaan."