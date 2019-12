OCS #11: 'Baard van Boertien' blijft tot eerste overwinning

"Hij gaat er pas vanaf als we gewonnen hebben." Wesley Boertien staat de camera met een flinke baard te woord. Of de haren beginnen te kriebelen? "Nee, geen last van. Maar ik hoop dat ik snel weer glad ben."Zeven keer in acht duels trok hekkensluiter Elim, gepromoveerd naar de tweede klasse J, aan het kortste eind. "Onze 'Wes' staat bijna alles.Toch hoop ik dat hij er vanmiddag af kan", is hoofdtrainer Jan-Otto Benjamins eerlijk over de 'Baard van Boertien'.Op bezoek bij nummer een na laatst De Weide startte Elim goed. Jarno Prijs en Boertien, als je het over de duivel hebt, misten de kans op de openingsgoal. Na een half uur spelen was Muysson wél succesvol. Namens de thuisploeg tekende hij voor de 1-0.Na rust kon Elim opnieuw geen vuist maken. Sander Benjamins en weer Muysson wisten invaldoelman Carlo Hidding, eerste keus Alex Padding lijkt een aantal weken zoet met een knieblessure, te passeren.Door de 3-0 nederlaag blijft Elim niet alleen laatste, maar kan de tondeuse in huize Boertien voorlopig nog even in de la blijven.