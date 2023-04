Hoe oud is de grenspaal bij De Punt en waarom staat die daar?

In De Punt, daar waar de Rijksweg overgaat in de Groningerweg - bij de brug, staat iets unieks. Een betonnen grenspaal. Op zich is deze paal niet zo bijzonder, maar het is de enige betonnen grenspaal die nog op de grens tussen Groningen en Drenthe staat.

Hoe oud is die grenspaal en waarom staat hij daar nog? En klopt het dat die paal eigenlijk verkeerd om in de grond staat? Vragen die Karel Essink van historische vereniging Ol Eel (oud-Eelde, red.) stelde aan de Zoek Het Uit! -redactie van RTV Drenthe.

De historische vereniging wil de grenspaal in ere herstellen en repareren. Voordat de vereniging begint aan het herstel willen ze alles over de paal weten. "We weten al wel wat, maar nog niet hoe oud die is. Dat kunnen we nergens vinden", zegt Essink. "Dus vroegen we Zoek Het Uit! om hulp."

Hulp van de grenspalenexpert

Nu weet de Zoek Het Uit!-redactie niet alles, maar wel proberen we de juiste mensen te vinden die er iets vanaf weten.