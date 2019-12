Huus van de Taol zoekt mooiste Drentse woord

Waar moet dat mooiste Drentse woord dan eigenlijk aan voldoen? Streektaolfunctionaris van het Huus van de Taol Arja Olthof: “Het kan een woord zijn met een mooie betekenis voor jezelf, of een woord waarvan je vindt dat het een mooie klank heeft, of een woord dat je niet zo vaak meer hoort... eigenlijk kan alles”.Schiet je nou zo’n mooi Drents woord te binnen? Olthof: “Deze hele week kun je woorden inleveren. Je kunt bellen met ons op 0593-371010, mailen naar info@huusvandetaol.nl of een woord insturen via de website .”Op maandag 9 december zullen uit alle inzendingen tien Drentse woorden worden gekozen waarop mensen kunnen gaan stemmen. Op vrijdag 20 december zal het mooiste Drentse woord van 2019 bekendgemaakt worden op Radio Drenthe.Radio DJ René Steenbergen heeft wel wat favoriete woorden: schier en stuutsiekoor. Voor Olthof is ‘kuiern’ een mooi woord, “want het heeft voor mij een dubbele betekenis. Ik kom oorspronkelijk uit Twente en daar heeft het een heel andere betekenis. In het Drents betekent het ‘wandelen’ en in het Twents is het ‘praten’.”