Rechter niet beschikbaar: zitting oud-medewerkers CQ uitgesteld

De betrokkenen zijn daarover vanmorgen geïnformeerd door de rechtbank in Assen. "Het is jammer, want je bent er toch erg mee bezig. Maar we wachten al zo lang, dan maken een paar weken uitstel ook niet veel verschil meer", reageert Rosita Sikking, één van de oud-personeelsleden van het in 2014 failliet verklaarde CQ.Sikking zegt dat er deze week nog een nieuwe datum wordt bepaald voor de zitting. Kern van de zaak is dat de oud-medewerkers stellen dat Emmen en Coevorden bewust hebben aangestuurd op een faillissement van CQ in 2014, waarbij vooraf de personeelsleden in een slechtere cao zijn ondergebracht. Ze raakten daardoor hun status als ambtenaar kwijt en dat had flinke financiële gevolgen voor deze medewerkers. Zo'n 40 oud-personeelsleden eisen daarvoor nu compensatie.