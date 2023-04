Nieuwe zuiveringstechniek voor schoner rioolwater werpt vruchten af

De eerste resultaten van een nieuwe methode om medicijnresten en fosfaat uit rioolwater te halen zijn veelbelovend. Dat stelt waterschap Vechtstromen, een van de initiatiefnemers van de proef die startte bij de puurwaterfabriek in Emmen.

Bij dit onderzoek met de officiële naam 'Bio-GAK wordt gebruikgemaakt van koolkorrels die samen met een filter zorgen voor de afbraak van medicijnresten en verwijdering van fosfaat. Dat gebeurt voordat het rioolwater wordt geloosd in oppervlaktewater zoals kanalen, sloten en rivieren. Deze techniek wordt onder meer in de Emmer puurwaterfabriek toegepast.

Het is de eerste keer sinds de start van het onderzoek dat resultaten bekend zijn gemaakt. "Uit metingen blijkt dat de Bio-GAK pilot veel geneesmiddelen grotendeels uit het rioolwater verwijdert. Ook de verwijdering van fosfaat verloopt volgens plan", schrijven de betrokken organisaties. "In de komende maanden wordt meer informatie verzameld en de verwachting is dat de biologische werking van het koolfilter zich verder ontwikkeld."