Felle kritiek op komst paradijsvogelwijkje in Emmen: ‘Dit is beneden alle peil’

"Mensen, ik woon hier op het woonwagenkamp en wij hebben vanavond al gezegd dat we dit niet willen", spreekt een blonde dame de zaal toe in café Het Wapen van Emmen. "Wat zeggen jullie Westenesch?" Een keihard nee volgt uit de zaal. Twee informatiebijeenkomsten deze maandagavond hebben de zorgen bij omwonenden van het zogenoemde paradijsvogelwijkje aan de Schietbaanweg in Emmen allesbehalve weggenomen. Er zijn grote zorgen over de veiligheid. En er werd felle kritiek geuit op de communicatie en de aanpak van de gemeente wat betreft de locatiekeuze.

De gemeente Emmen maakte vorige maand bekend een woning met omliggende grond aan de Schietbaanweg te hebben gekocht. Het idee is om op deze locatie acht woonunits te plaatsen waar zogenoemde 'paradijsvogels' worden gehuisvest. Hier worden daklozen met psychische of verslavingsproblematiek onder verstaan, die niet in staat zijn om volledig zelfstandig te leven.

De gemeente Emmen is al ruim anderhalf jaar op zoek naar een geschikte locatie en meende deze te gevonden te hebben aan de Schietbaanweg. Het gaat om een woning waar anderhalf jaar geleden nog een ondergrondse hennepkwekerij werd opgerold. Een veiling werd onlangs aangekondigd, waarop de gemeente een bod uitbracht dat vervolgens is geaccepteerd. Enkel de voorzieningenrechter moet zich over het geheel nog buigen.

Geschikte keuze

Volgens wethouder Dewy Leal is de plek een geschikte keuze voor het beoogde doel: aan de rand van Emmen, dicht bij het centrum, voldoende afstand van andere bewoning en goed bereikbaar voor hulp en ondersteuning. Samen met vertegenwoordigers van Verslavingszorg Noord-Nederland, woningbouwcorporatie Domesta en het Leger des Heils kwamen zij, collega Jisse Otter en burgemeester Eric van Oosterhout het plan toelichten tijdens twee informatiebijeenkomsten op De Ark en in café Het Wapen van Emmen aan de Westenesscherstraat. Beide mochten rekenen op een grote opkomst: ongeveer tussen de 100 en 120 per keer.

Poppenkast

Die respectabele hoeveelheden komen voort uit de zorgen en onduidelijkheden die er heersen bij de omwonenden. Zo liepen de emoties hoog op bij de eerste bijeenkomst in de kantine van De Ark. Volgens de aanwezige leden van de commissie Rolleman (een werkgroep die zich bezighoudt met groei standplaatsen op het centrum) zijn omwonenden in de aanloop naar de plannen totaal niet meegenomen.

Bovendien kregen bewoners het gevoel al voor een voldongen feit te zijn geplaatst. "Tijdens de bijeenkomst stelde iemand de vraag of het besluit rondom de komst van de paradijsvogels al genomen was", vertelt een van de woordvoerders. "Toen de burgemeester liet doorschemeren dat dit het geval was, stond iedereen op. Wat doen we hier nog, dachten we. Voor ons gevoel was het een grote poppenkast."

Wildpoepers

Zo zijn er zorgen over de toezicht en zorg voor de toekomstige bewoners. "Dat wordt niet 24 uur, maar er komt meer een soort aanspreekpunt. Ook is er geen nachttoezicht. Iedereen was daarom tegen." Rondom De Ark is momenteel al sprake van veel overlast door dealers, en insluiping. "Ze poepen ook her en der." Er wordt gewezen naar het door de gemeente aangekochte pand. Dat is gekraakt en wat er in zit, is lang niet fris, aldus diezelfde woordvoerder.

Bij De Ark hebben ze er weing vertrouwen meer in. Reden dat er inmiddels een petitie tegen de komst van de paradijsvogels rondgaat. Ook is er het plan opgevat om juridisch advies in te winnen en mogelijk de gang naar de rechter te maken. "Dit alles moet ons het idee geven dat we mogen meedenken", aldus een andere woordvoerder. "Maar alles is al lang en breed klaar. Zoals de procedure nu loopt, kan gewoon niet. We zijn het helemaal zat."

Prikkelarm

Een deel van de bewoners van De Ark trekken later op naar Het Wapen van Emmen waar een bijeenkomst voor de inwoners van Westenesch wordt gehouden. De wijkbewoners kraken ook hier kritische noten over het proces. Zo waren er veel vragen over de veiligheid en of er 24 uur per dag een oogje in het zeil wordt gehouden. Claudia van Bruggen van het Leger des Heils spreekt daar wel van wat betreft de zorg. "Medewerkers op locatie moeten ook andere mensen in de omgeving helpen. Dus ze zijn niet voortdurend daar."