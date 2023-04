Nederland laat Europese miljoenen liggen om wolf te weren

Tot die ontdekking is de Fryske Nasjonale Partij (FNP) bij toeval gekomen, meldt het Algemeen Dagblad . De partij had vragen aan Brussel gesteld over de beschermingsstatus van de wolf aan Brussel.

Dat gebeurde begin vorige maand, omdat de partij de beschermingsstatus van de wolf wil verlagen. In een uitgebreid antwoord wijst Brussel op het belang van beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van hekken. Bovendien, zo staat in de brief, zijn deze maatregelen deels te betalen uit de begroting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Friesland kent net als Drenthe veel problemen door de wolf. In januari waren wolven er verantwoordelijk voor 64 dode schapen, vooral in het grensgebied met Drenthe. In Drenthe werden in diezelfde periode 51 schapen doodgebeten door de wolf, blijkt uit dna-onderzoek van BIJ12. Deze organisatie handelt namens de wolvenschades af.