Letter from Rembrandt geen Schilderij van het Jaar

Het schilderij Letter from Rembrandt van de Emmer kunstenaar Ingo Leth is niet meer in de race voor de titel Schilderij van het Jaar 2019.

Het zesluik Sixpack Personalities van Geke Hoogstins uit Eext maakt nog wel kans op de titel.Vandaag is de selectie van de tien finalisten van het Schilderij van het Jaar bekendgemaakt. Het schilderij van Leth zat wel bij de laatste vijftig genomineerden waar de jury uit kon kiezen, maar is afgevallen voor de laatste tien.Letter from Rembrandt is gemaakt op een postzak. Het was te zien tijdens de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt afgelopen zomer in het Rijksmuseum. Dat was een expositie vanwege het Rembrandtjaar.Het schilderij van Geke Hoogstins, met daarop 6 koeien, en de andere negen finalisten zijn te zien in Kunstzaal Van Heijnen in Den Haag. Op 18 januari volgend jaar maakt de jury de winnaar bekend van het Schilderij van het Jaar.