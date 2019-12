Opnieuw inbraak café Hijken: 'Chaos was vorige keer groter'

De twee gokkasten in zijn zaak waren beide keren doelwit. Op 16 oktober werden ze opgebroken en afgelopen nacht was het opnieuw raak. Hoeveel er deze keer is buitgemaakt, kan Over nog niet zeggen. "De chaos in het café was de vorige wel keer veel groter. De inbrekers hadden toen ook een deel van de drankvoorraad uit de slijterij meegenomen", zegt de kroegbaas."Ze hadden de vuilnisemmers van buiten gehaald en die in het café leeggegooid. In die afvalbakken hebben ze vervolgens de drankvoorraad meegenomen. Er was voor 2500 euro aan drank weg", aldus Over. "Ook lag één van de gokkasten buiten. Waarschijnlijk konden ze het geld er eerst niet uitkrijgen en dachten ze: we nemen de hele gokkast maar mee."Er bleek zo'n 1800 euro aan geld uit de gokkasten te zijn gehaald. Ook uit de sigarettenautomaat was toen kleingeld verdwenen. "Het was een verschrikkelijke puinhoop toen. Dat is nu een stuk minder erg." De daders hebben zich afgelopen nacht alleen op de gokkasten geconcentreerd.Ook een verschil met de vorige keer: de inbrekers zijn nu gefilmd. "Ik heb voor duizend euro beveiligingscamera's aangeschaft na de vorige inbraak. Op de beelden zijn drie mensen te zien. Maar ja, onherkenbaar natuurlijk. Ze dragen capuchons over hun hoofd en sjaals voor hun gezicht."De schade wordt naar verwachting van de café-eigenaar vergoed door de verzekering. "Ik zou toevallig vanochtend juist naar de verzekeraar gaan om de schade van 16 oktober af te handelen. Dat heb ik nu nog niet gedaan."Over heeft vandaag nog weinig in zijn kroeg kunnen doen. "De politie heeft een briefje achtergelaten waarop staat dat ik nergens mag aankomen, omdat de technische recherche nog onderzoek moet doen."Dat briefje is ook meteen waar de kroegbaas verbaasd over is. "Ze hebben me vanochtend helemaal niet gebeld toen ze hier waren. Ik was volgens mij de laatste die van de inbraak wist. Pas toen ik hier kwam, ontdekte ik wat er afgelopen nacht is gebeurd."