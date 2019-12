Roze pelikaan gespot in natuurgebied het Reestdal

De roze pelikaan, niet te verwarren met de roze flamingo, wordt heel af en toe zwervend in Nederland waargenomen. Zoer: "Meestal is het een ontsnapt exemplaar uit een of ander vogelpark, maar in dit geval zou het dus ook een wild exemplaar kunnen zijn." Op foto's lijkt het dier namelijk geen ring om zijn poten te hebben.Als het om een wild exemplaar gaat, bestaat er een kans dat het dier afkomstig is uit een broedpopulatie in Roemenië, of misschien uit Griekenland. Hoe is het dan hier terecht gekomen?Zoer: "Als het een roze pelikaan is uit de Donaudelta in Roemenië, dan trekt de vogel normaal gesproken in de winter richting Afrika. En als zo'n dier dan flink uit koers raakt, kan het wel eens terechtkomen in Noord-West Europa."Normaal gesproken overwintert de roze pelikaan dus niet in Nederland. Overleeft de vogel deze kou dan wel? "Het wordt lastig voor het beest, ook omdat het normaal gesproken in groepen trekt en vist", legt Zoer uit. De roze pelikaan die gisteren werd gespot, heeft zich aangesloten bij een groep ooievaars.Ondanks de barre omstandigheden is het niet onmogelijk voor een roze pelikaan om in de winter in Nederland te overleven. Zoer: "In 2015 heeft er een roze pelikaan in Nederland overwinterd. Dat is goed gegaan. Het dier is later vertrokken richting het Oosten, dus vermoedelijk toch weer richting het broedgebied."Volgens Zoer is er dus geen reden tot paniek: "Het dier ziet er goed uit, dus waarschijnlijk redt het zich wel." Wel is het volgens Zoer van belang dat het beest 'lekker met rust gelaten wordt'. Zo heeft het de grootste kans om de winter zonder problemen door te komen.