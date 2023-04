Het is buitenlesdag, 50 jaar geleden werd in Wilhelminaoord al buitenles gegeven aan Haagse kinderen

Volgens Ernest Mols is het inmiddels 50 jaar gebruikelijk om kinderen buitenles te geven. Hij is van 1982 tot 2012 biologieleraar geweest op Buitencentrum Wilhelminaoord en School in Bos. Een schooldependance van de gemeente Den Haag, waar kinderen van Haagse scholen buitenles krijgen en in de natuur kunnen logeren.

"Milieu-educatie was 50 jaar geleden in opkomst en toen werd de Haagse Dienst School en Kindertuinen opgericht", weet Mols. "De gemeente Den Haag besloot een buitencentrum aan te kopen voor kinderen die nooit buiten kwamen." Het buitencentrum kwam in het oude bejaardenhuis in Wilhelminaoord en was in eerste instantie alleen open in de schoolvakanties.