Theaterspektakel Het Pauperparadijs is terug in Veenhuizen

Na een aantal keer in het Gevangenismuseum te hebben gestaan, deed het theaterspektakel een uitstapje naar Koninklijk Theater Carré. Maar nu zijn ze weer terug op bekend terrein. Vanaf 6 juni dit jaar is het theaterspektakel Het Pauperparadijs weer te zien in Veenhuizen.

Vanmiddag werd de cast van de voorstelling bekend gemaakt. Daar zitten oude bekende tussen, maar ook een paar nieuwe gezichten. Zij gaan 55 keer het podium betreden in het museum. Waarvan 51 voorstelling, 3 try-outs en 1 première.

Tienduizenden mensen

Producent Wolter Lommerde is blij dat ze terug zijn in Veenhuizen. "Tienduizenden mensen willen de voorstelling nog zien. Dus eigenlijk hadden we het plan om het in 2018 al te doen, maar toen kwam Carré ertussen. Daar is het lastig met plek voor een theaterstuk, dus hebben we dat op dat moment gedaan. Toen wilde we gelijk terug komen in 2020, maar toen kwam corona."

Na corona had het gezelschap in 2022 te maken met onduidelijkheid over de stikstofregels, maar dat is nu opgelost met de provincie. De vergunning is voor de komende twee jaar veiliggesteld. "De regels zijn strenger, maar wel een stuk duidelijker", vertelt Lommerde.