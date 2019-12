Buurtschap Lievingerveld begint met aanleg infrastructuur

Aannemer Beugel uit Beilen is vandaag begonnen met de aanleg van de buurtschap Lievingerveld vlakbij Beilen. De komende maanden worden wegen, riolering en nutsvoorzieningen aangelegd. De verwachting is dat in mei of juni gestart kan worden met de bouw van woningen.

Lievingerveld is een uniek bouwproject dat is opgestart door de gemeente Midden-Drenthe, maar dat geheel in samenspraak met de toekomstige bewoners wordt gemaakt. Inmiddels hebben al 130 een optie op een kavel genomen in het project. Ook over de aan te leggen wegen hebben de toekomstige bewoners samen beslissingen genomen.Het plan Lievingerveld is populair, omdat de toekomstige bewoners binnen hele ruime kaders mogen bouwen wat ze zelf willen. Zo zijn er ideeën voor schuurwoningen en villa's maar bijvoorbeeld ook tiny houses en paalwoningen.Wethouder Bouwman gaf vandaag samen met Herman Weggemans van de beheersstichting Lievingerveld het startsein voor de bouw. De twee onthulden een groot bord met daarop een foto van het plan. "We zijn heel verheugd dat de bouw nu gaat beginnen", zegt Herman Weggemans van de beheersstichting waarin de toekomstige bewoners zijn verenigd.De strengere stikstofregels zitten de bouw niet in de weg, zegt de wethouder. "De omgevingsvergunningen voor de wegen en nutsvoorzieningen zijn aangevraagd en gewoon verleend. Als we straks te maken hebben met de vergunningsaanvragen voor de woningen dan moeten we dat opnieuw gaan bekijken. Maar tot nu toe hebben we daar onderzoek naar gedaan en voldoet het gewoon aan de regels, ook op stikstofgebied", aldus Dennis Bouwman.