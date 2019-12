Rommel gedumpt op Markt in Assen

Bij de ondergrondse afvalcontainer vlak bij grandcafé Zusjes de Boer lagen onder meer vuilniszakken, een hoop ander plastic en papier op straat.De gemeente onderzoekt altijd waar het afval vandaan komt, zegt de woordvoerster. "Elke dag maken toezichthouders een ronde door het centrum om dit in de gaten te houden. Om erachter te komen waar de troep vandaan komt, doorzoeken ze het afval."De oorzaak van het vele rommel? De gemeente bestrijdt dat de vuilnisbakken en containers regelmatig vol zitten. "Wel komt het geregeld voor dat mensen hun pasje voor de ondergrondse containers vergeten mee te nemen als ze afval willen weggooien. Ook lukt het soms niet afval erin te gooien, omdat er boven in de container iets klem zit, waardoor er niks bij in past."Wat de reden ook is, afval op straat dumpen is natuurlijk verboden. "Als we ontdekken van wie de rommel op straat is, krijgt diegene een boete van 95 euro." Van wie de rommel op de Markt is, is nog niet duidelijk. Het gedumpte afval is inmiddels opgeruimd.