Actium gaat tweeduizend huurhuizen verduurzamen

Wooncorporatie Actium gaat dit jaar 309 woningen renoveren waar bovenmatig veel gas wordt verstookt. In totaal wil het de komende jaren moeten ruim tweeduizend woningen met een energielabel E, F of G verduurzamen, zodat in 2028 alle woningen zo energiezuinig mogelijk zijn.

Dat staat in het jaarplan 2023 van de woningbouwvereniging. "We gaan deze woningen renoveren om de energielasten van de huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen", zegt directeur-bestuurder Rein Swart van Actium. Dat is mogelijk doordat Actium een financieel gezonde organisatie is. "Dat biedt een goede basis om extra in te zetten op het verduurzamen van bestaande huizen en in nieuwbouw."

Actium gaat de woningen dusdanig isoleren en voorzien van zonnepanelen, zodat warmtepompen geplaatst kunnen worden. "Hiermee verminderen we het gasverbruik sterk of maken we de woning zelfs volledig gasloos. Andere voordelen zijn een reductie in de CO2 uitstoot, het wooncomfort wordt verbeterd en onderhoud dat in afzienbare tijd gepland stond, wordt direct meegenomen."

500 nieuwe woningen