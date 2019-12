Vijf jaar cel en tbs voor neersteken ex-vriendin in Emmen

Vijf jaar en tbs geëist voor moordpoging op ex in Emmen

De Emmenaar drong op 24 november 2017 het huis van de vrouw in de Emmer wijk Bargeres binnen. Twee weken eerder lukte het haar nog om hem buiten de deur te houden, maar deze avond sloeg hij met een tuintafel een raam in en kwam wel naar binnen. De vrouw vluchtte naar de slaapkamer.De agressieve man, die volgens deskundigen veel psychiatrische problemen heeft, kon het niet verkroppen dat de vrouw hun relatie had beëindigd. Hij had die avond ruim veertig valium-pillen geslikt, twee bolletjes coke gesnoven en gedronken. Hij pakte een mes uit haar keukenla en ging achter de vrouw aan naar boven.De vrouw probeerde de slaapkamerdeur dicht te houden, maar haar ex-vriend was sterker. Hij stak haar meerdere keren in de borst, armen en benen.De vrouw had 112 al gebeld toen ze naar boven vluchtte en de lijn open gehouden. De centralist hoorde haar gillen. Toen ze gewond op de grond lag, greep de Emmenaar de telefoon en riep hij wat hij had gedaan. Ook eiste hij dat er snel hulpverleners kwamen om haar te redden.De man vertelde tijdens de zitting bij het hof in Leeuwarden twee weken geleden dat de 112-geluidsopnames door de politie zijn gemanipuleerd. Dat zei hij tijdens de rechtszaak in Assen ook al. Hij ontkent sinds hij vastzit ook dat hij de dader is. Het hof vindt dat er genoeg bewijs is.Volgens het hof is 'het aan een gelukkig toeval toe te schrijven' dat de vrouw de aanval overleefde. De Emmenaar handelde vastberaden en had de bedoeling haar te doden, concludeert het hof. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum concludeerden onder meer dat de man psychopaat is.Zij liep zwaar letsel op en heeft daaraan littekens overgehouden. Ook is ze getraumatiseerd. De veroordeelde Emmenaar moet haar bijna 25.000 euro schadevergoeding betalen.