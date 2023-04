Man aangehouden in Veenhuizen voor moord op Peter R. de Vries

De Landelijke Recherche heeft gisteren een 29-jarige man in zijn cel in de gevangenis van Veenhuizen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man die is aangehouden maakt vermoedelijk deel uit van het crimineel samenwerkingsverband dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij zat in de gevangenis in Veenhuizen een celstraf van vijf jaar uit voor de handel in harddrugs en vuurwapens. Daar werd hij vorig jaar voor veroordeeld.