Miedema met Oranje Leeuwinnen naar Groningen

Vivianne Miedema speelt met de Oranje Leeuwinnen de eerstvolgende thuiswedstrijd in de EK-kwalificatie in Groningen. Op dinsdag 14 april is Estland de tegenstander. De aftrap is om half zeven 's avonds.

Het is de tweede keer dat de voetbalsters van Oranje in het stadion van FC Groningen gaan spelen. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een uitverkocht huis met 1-0 van Noorwegen won.De Nederlandse vrouwen zijn met achttien punten uit zes duels al vrijwel zeker van plaatsing voor het EK. Als de Oranje Leeuwinnen als eerste eindigden, is een ticket binnen voor het toernooi dat in 2021 wordt gehouden in Engeland.Miedema steekt momenteel in topvorm. De Hoogeveense spits was gisteren bij haar club Arsenal goed voor twee hattricks én vier assist tegen Bristol City (11-1).