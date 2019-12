Roy Eefting enige Nederlander bij wereldbeker baanwielrennen

Roy Eefting uit Grolloo is komend weekeinde de enige Nederlandse deelnemer aan de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in Cambridge in Nieuw-Zeeland.

Eefting reist door vanuit Hongkong, waar hij gisteren in de wereldbeker goud won op scratch.In Cambridge doet Eefting mee op de onderdelen omnium en scratch. "Na de mooie zege in Hongkong is het doel op de scratch opnieuw mee te strijden voor de winst. Op het omnium is een plek bij de eerste tien de uitdaging", zegt bondscoach Adriaan Helmantel.De Nederlandse sprintselectie komt dit seizoen niet meer in actie in de resterende wereldbekerwedstrijden. De duurselectie rijdt dit seizoen alleen nog de laatste wereldbeker in Milton in Canada.