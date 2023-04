Drenthepad krijgt van provincie subsidie van bijna 55 duizend euro

Volgens padcoördinator Luc Schepers was het geld hard nodig. "Het Drenthepad is het oudste wandelpad van Nederland, maar heel veel mensen weten dat niet. We zagen in de online zoekresultaten dat er heel veel gezocht werd op 'wandelen in Drenthe', maar dat er daarna niet veel boekingen zijn of wandelingen worden geboekt. We lieten dus onbenut potentieel liggen. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, en hebben we een subsidieaanvraag neergelegd bij de provincie."