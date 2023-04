Assenaar de cel in voor seksueel misbruik 14-jarige stiefdochter

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een celstraf van drie jaar en twee maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het kind werd in 2021 meermalen door de man misbruikt. Dit eindigde toen de moeder haar toenmalige vriend betrapte bij haar dochter. Hij zat naast het bed met zijn hoofd en handen onder de dekens. Het meisje lag naakt in bed. De man ontkende het seksueel misbruik.

De rechter hecht meer waarde aan het verhaal van het meisje. Ze was al een tijdlang in behandeling bij Accare. Ze vertelde haar hulpverleenster dat ze werd misbruikt, maar kon niet vertellen door wie. Later zei ze dat ze het geluk van haar moeder niet in de weg wilde staan.