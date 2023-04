Potje voor hulp bij hoge inflatie en energiekosten laat veel huishoudens in Coevorden koud

Inwoners van de gemeente Coevorden die in nood zitten door de inflatie en hoge energiekosten konden vanaf december gebruikmaken van een speciaal noodpotje: het Maatwerkfonds. Van de maar liefst 1,7 miljoen euro die de gemeente daarvoor uittrok, is er nog geen 2000 euro uitgekeerd. Toch wil Coevorden doorgaan met het fonds.

Het mag duidelijk zijn dat de gemeente aanzienlijk meer aanvragen had verwacht, gezien het verschil tussen het bedrag dat voor deze regeling gereserveerd was en de uitgekeerde som geld. "Het resultaat valt mij tegen", erkent wethouder Joop Slomp (Pvda).

Uiteenlopende redenen voor het verschil tussen vraag en aanbod

Volgens de gemeente blijken de landelijke maatregelen en de maatregelen die huishoudens zelf troffen in de praktijk voldoende om rond te kunnen blijven komen. Daarbij zegt de gemeente in een evaluatie: "Het minimumloon is per 1 januari met 10 procent gestegen, de zorgtoeslag dekt nu meestal (meer dan) de kosten en de energietoeslag en huurverlagingen droegen ook bij aan het dempen van de stijging van de kosten voor huishoudens."

Aanvragen afgekeurd

Van de 45 aanvragen voor financiële hulp vanuit het Maatwerkfonds zijn er maar zes goedgekeurd.

Volgens de gemeente komt dat doordat de meerderheid van de aanvragers onderaan de streep geen geld tekort komt, bijvoorbeeld wanneer een huishouden over een flinke buffer blijkt te beschikken, terwijl een voorwaarde is dat er maar beperkt spaargeld mag zijn. Andere aanvragers denken soms geld tekort te komen, waarbij uit het budgetplan blijkt dat de inkomsten en uitgaven toch in balans zijn.

'Twee keer schuldhulp voorkomen'

"Van de zes toegekende aanvragen waren twee van hen zonder deze bijdrage in de schuldhulpverlening terecht gekomen", stelt de evaluatie van de gemeente.

In één geval is voor de gehele periode een bedrag toegekend, vijf huishoudens krijgen een tot drie maanden een bedrag uitgekeerd. De maandelijkse bedragen variëren van minder dan tien tot bijna vierhonderd euro. In alle gevallen geven inwoners aan de bijdrage in de vorm van een renteloze lening te willen ontvangen.

Op meerdere manieren helpen

De gemeente kan inwoners die om hulp vragen op meer manieren helpen dan met subsidies: "Met alle inwoners die bij ons komen met een aanvraag, gaan we het gesprek aan", zegt wethouder Joop Slomp (PvdA). "In dat gesprek komen allerlei zaken aan bod waarmee de inwoner verder kan."

Volgens de wethouder weten deze mensen vanaf dat moment de gemeente eerder te vinden en komen ze terug met bijvoorbeeld vragen over terugvorderingen van het UWV. Dit geeft de gemeente de kans om bewoners door te verwijzen naar hulpinstanties zoals de VoorzieningenWijzer, de energiecoaches en Humanitas.

Doorgaan

Coevorden wil ondanks de weinige animo het Maatwerkfonds doorzetten. De gemeente vermoedt namelijk dat er de nodige verborgen problematiek aanwezig is in de gemeente. "Op basis van de signalen die ons bereiken, bijvoorbeeld van hulpverleners, is dat er in veel huishoudens de temperatuur vele graden lager staat dan twintig graden."

De gemeente denkt dat 100.000 euro in het Maatwerkfonds genoeg is voor de rest van het jaar. Dat is aanzienlijk minder dan het bedrag van 1,7 miljoen euro, dat in december werd vrijgemaakt.

Vooral huishoudens met een inkomen boven de 120 procent van het sociaal minimum ziet de gemeente niet, maar die worden wel verwacht in de aanvragen: "Die maken nu hun buffer op en komen mogelijk aan het eind van het jaar wel in de problemen."

Verlenging, maar met minder budget

De gemeenteraad van Coevorden gaat akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders over het vervolg van de regeling en het daarvoor vrijmaken van 100.000 euro.