In het centrum van Assen is een fietser vanmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een automobilist. Dat gebeurde op de kruising van de Oostersingel met de Kloosterstraat. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig.

De weg is door het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt onderzocht.