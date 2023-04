Miljoenen voor pakket maatregelen tegen wateroverlast en droogte

Het gaat om in totaal 64 maatregelen die onder meer moeten zorgen voor het vasthouden van regenwater in de grond of het aanleggen van gescheiden rioleringen, waarbij regen- en afvalwater apart wordt afgevoerd. De totale kosten bedragen ruim 21 miljoen euro, waarvan de landelijke overheid dus een derde voor zijn rekening neemt. Het Rijk wil wel dat de maatregelen voor 2028 zijn afgerond. De rest van het geld komt van de betrokken partijen in de regio.