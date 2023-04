Hoogeveen steekt extra geld in wegenonderhoud om ‘kapitaalvernietiging’ te voorkomen

Een aantal jaren geleden is er een plan vastgesteld door de gemeenteraad om de wegen op tijd te onderhouden zodat ze van goede kwaliteit blijven. Nu is het zo dat een aantal wegen dat niet meer zijn. Het komt er nu op neer dat dit probleem moet worden opgelost de komende jaren. Dat voornemen had Hoogeveen al, maar het budget is momenteel niet voldoende.

In de Wegenwet is namelijk afgesproken dat gemeenten zorg moet dragen voor veilige en comfortabele wegen. Ook is het een eis dat het netwerk zijn waarde moet blijven behouden. Wegen kunnen een kwaliteitsscore hebben van A tot en met D. Waarbij A+ het beste is en D het slechtste. Met een score van een A of B score voldoet een weg aan de juiste kwaliteitseisen in Hoogeveen, maar zit je eronder dan is het mis.