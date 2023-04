Nieuwe brug De Groeve moet in december klaar zijn

Gevaarlijke situaties bij de brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve moeten na dit jaar voorbij zijn. De provincie Drenthe presenteerde vandaag concrete plannen voor een nieuwe brug tijdens een inloopbijeenkomst in het dorpshuis. Kosten voor de nieuwe brug: 1,8 miljoen euro.

Auto's die snel over het fietspad sjezen en verkeersdeelnemers die een verdrijvingsvlak op de weg straal negeren. Al ruim een jaar stoort dorpsbewoner en dorpsbelangen-voorzitter Marjo Jonker zich aan de situatie bij de brug. "Aan één kant van de brug staat een groot kruis op de weg, zodat het voor automobilisten duidelijk is dat ze daar niet mogen staan. Dat gebeurt vervolgens wel, waardoor mensen hun woonwijk niet uit kunnen. Er zijn regels, maar men houdt zich er niet aan."

Het levert dikwijls gevaarlijke en vooral ergerlijke situaties op, directe gevolgen van de huidige situatie bij de brug. Sinds de provincie Drenthe bij een inspectie begin vorig jaar zag dat de brug niet meer in goede conditie was, zijn er stoplichten geplaatst. "Zo voorkomen we dat er twee zware voertuigen tegelijk over de brug rijden", zegt Arnold Mesken van de provincie.

Vangrails

Mesken is projectleider voor de nieuwe brug die eind dit jaar gereed moet zijn. "De oude brug is al meer dan 60 jaar oud, dus het wordt hoog tijd."

De nieuwe brug komt er anders uit te zien, zonder twee 'steunpunten' in het water. Verder komt er een soort witte vangrails tussen de weg en het fietspad. "Die scheiding is er nu niet en dat wordt door sommige fietsers als eng ervaren", zegt Mesken.

Jonker is daar blij mee. "We hebben sowieso goed contact met de provincie gehad over de aanpak van de brug", zegt ze.