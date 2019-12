KNO-arts over inslikken tong: 'Het slachtoffer kan stikken'

Eerst wil Van der Borden een klein misverstand uit de wereld helpen. Het 'inslikken van de tong' is een wat ongelukkige woordkeuze, legt hij uit. "Je tong gaat natuurlijk niet door je keel heen richting je maag."De arts van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam vertelt dat door een bloeding de tong in grootte kan toenemen, waardoor de mond-keelholte wordt gevuld met tong en de luchtweg deels of volledig wordt afgesloten. Dat kan een levensbedreigende situatie opleveren. Van der Borden: "Het slachtoffer kan dan stikken."De schrik zat er daarom goed in bij alle spelers van Actief en TLC toen Justin Krijthe in de 88ste minuut van de wedstrijd naar adem snakte. Betrokkenen waren zo ontdaan van het ongeluk, dat ze besloten de wedstrijd niet meer uit te voetballen. Volgens trainer Peter Slijfers van de ploeg uit Eelde hield Krijthe een hersenschudding en een gebroken kaak over aan het ongeluk.Van der Borden denkt dat de gebroken kaak de oorzaak is van de zwelling in Krijthes mond. "De bloeding die ontstaat door een gebroken kaak zoekt een weg in los weefsel", zegt hij. "Er kan veel vocht in dat weefsel, waardoor de mondbodem gespannen komt te staan. Dat kan achter in de keel de boel verstoppen."Wanneer het niet lukt om de luchtweg vrij te krijgen, is het van belang ervoor te zorgen dat het slachtoffer toch lucht krijgt. Dat kan door een luchtpijpsnede te maken. In vakjargon: tracheotomie. "Daarmee kan je de patiënt redden, maar dan moet wel een omstander weten hoe dat moet tot de ambulance er is. Ook zou je kunnen proberen om met twee vingers de tong naar beneden en naar voren te halen."Het ongeluk in Eelde is 'heel uitzonderlijk', benadrukt de arts. "Het lijkt me een heel aangrijpende gebeurtenis, zowel voor het slachtoffer als voor iedereen die erbij betrokken was. Als de zwelling voorbij is, zou de speler van Actief in principe weer kunnen voetballen. Maar als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik daarmee erg terughoudend zijn."