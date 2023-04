Tynaarlo kan verder met flexwoningen op PBH-terrein ondanks verdeeldheid in de raad

Flexibele woningen voor 'spoedzoekers' op het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren zijn weer een stap dichterbij. Ondanks grote verdeeldheid in de gemeenteraad, wordt de locatie zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt.

In totaal moet er plaats komen voor maximaal honderd spoedzoekers. Daarbij gaat het om voornamelijk om statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De gemeente moet dit jaar minstens 94 asielzoekers onderdak bieden. De woningen zullen naar verwachting tussen de vijf en zeven jaar aan de achterzijde van het PBH-terrein komen te staan.

'Geloven doen we in de kerk'

Met het bouwrijp maken van de locatie is 750.000 euro gemoeid. Veel geld, zo vindt de Tynaarlose gemeenteraad. Voor de VVD reden om een motie in te dienen waarin zij het college vraagt om de tijdelijke woningen om te zetten in permanente woningen. Op die manier zou na de vijf tot zeven jaar nog steeds gebruik kunnen worden gemaakt van de woningen.

De VVD vond steun bij het CDA, D66 en Tynaarlo Nu, maar haalde het op één stem na niet. Henk Middendorp (CDA) sprak zijn ongenoegen uit over de driekwart miljoen die gebruikt wordt voor het bouwrijp maken van de locatie. "Ik kan er niet eens bij hoe onnozel dit voorstel is", foeterde hij. "We moeten de wethouder maar geloven dat het goed komt. Geloven doen we in de kerk, hier moeten we het zeker weten."

Informatiebijeenkomst

Wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) benadrukte dat er haast geboden is met de flexibele woningen, om zelf regie te houden over de huisvesting van statushouders. Hij beloofde verder om binnenkort met een datum voor een informatiebijeenkomst over de tijdelijke huisvesting te komen.