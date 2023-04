750.000 euro in noodfonds (sport)verenigingen in Coevorden

Douchen na de voetbaltraining was afgelopen winter niet voor iedereen mogelijk en in de verwarmde zwembaden ging de temperatuur van het water vaak een paar graden omlaag. Ondanks dit soort maatregelen en het huidige landelijke energieplafond, is het voor veel (sport)verenigingen, zwembaden en dorpshuizen door de hoge energieprijzen moeilijk om het hoofd boven water te houden.

In de gemeente Coevorden werd daarom in november 2022 al een motie aangenomen in de raad om een noodfonds op te stellen voor deze (sport)verenigingen. Maar er moest eerst uitgezocht worden wie het precies nodig heeft en om welke bedragen het gaat. Inmiddels is het zover. De inventarisatie is opgemaakt en de aanvraag voor de regeling is mogelijk vanaf 19 april.

De gehele raad van Coevorden staat unaniem achter het voorstel. "Naast de corona-ellende, kregen deze partijen te maken met de energiecrisis", stelt raadslid Irma Talens van de VVD. "We kunnen niet anders dan achter dit voorstel staan, deze verenigingen, dorpshuizen en zwembaden zijn belangrijke voor onze samenleving."

Maatwerk

De gemeente denkt ongeveer vijftig partijen te kunnen bereiken met het noodfonds. In totaal wordt er 750.000 euro vrijgemaakt, met gemiddeld een bedrag van 2.500 euro per (sport)vereniging, dorpshuis of zwembad. De verenigingen kunnen geld met terugwerkende kracht toegekend krijgen voor de periode tussen november 2022 en mei 2023.

Wethouder Joop Slomp (PvdA) geeft aan dat het wel om 'maatwerk gaat', want de energiecontracten verschillen per organisatie. "Door de grote verschillen kun je niet één lijn kiezen", legt de wethouder uit. "Daarom verwachten wij dat de bedragen die we gaan toekennen sterk uiteenlopen."

Ook spreekt Slomp zijn dank uit aan alle verenigingen die hebben meegeholpen aan de inventarisatie. "Er hebben ongeveer 38 van de 70 aangeschreven partijen op onze vragen gereageerd en daar hebben we veel aan gehad. Ze hebben alle informatie gedeeld die nodig was om het fonds mogelijk te maken. Ook kwamen ze vaak nog met ideeën."

Voorwaarden aan noodfonds

"We zullen de partijen niet zonder meer volledig compenseren voor de gestegen energieprijzen", stelt de wethouder. "Ze zullen zelf ook inspanningen moeten leveren om het energieverbruik omlaag te brengen."

Energiescans en een plan van aanpak voor de verduurzaming van de accommodaties zullen worden verbonden aan de regeling voor het Noodfonds.

Verduurzaming

Naast het noodfonds, is er ook 2 miljoen euro vrij gemaakt voor verduurzaming van de (sport)verenigingen, dorpshuizen en zwembaden. Fractievoorzitter Henk Bouwers van de PPC wil graag weten wat de stand van zaken daarvan is. "Want dat is minstens net zo belangrijk als het noodfonds", stelt hij.