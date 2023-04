Helft woningen nieuwbouwwijk Laarhove Zuidlaren 'betaalbaar'

Niet 40 maar 50 procent van de woningen in de nieuw te bouwen wijk Laarhove moet 'betaalbaar' zijn. De gemeenteraad van Tynaarlo besloot daartoe vanavond.

De wijk Laarhove komt aan de achterzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. Eerder werd besloten dat 40 procent 'betaalbaar' moest zijn en dus in het goedkopere segment zou moeten vallen. Dat betekent dat die woningen maximaal 355.000 euro mogen kosten of onder sociale huurwoningen vallen.

1,73 miljoen

De gemeente Tynaarlo stuurde al eerder aan op meer betaalbare woningen in de wijk Laarhove, die in totaal tussen de 235 en 265 woningen zal krijgen. Nu Tynaarlo vanuit het Rijk een subsidie kan krijgen voor de wijk Laarhove - mits zij daar 50 procent betaalbare woningen realiseert - heeft de gemeente een extra reden om het percentage op te krikken.

De vraag is alleen of de gemeente Tynaarlo binnen drie jaar kan gaan beginnen aan de bouw van de nieuwbouwwijk. Dat is namelijk óók een voorwaarde voor de Rijkssubsidie. In totaal gaat het om een subsidie van 1,73 miljoen euro.

Haalbaar?

Raadslid Herman van Os (D66) vroeg zich hardop af of er wel behoefte is aan 50 procent betaalbare woningen. "Is onderzocht of onze inwoners dat willen?"

Gezinus Pieters (VVD) wilde weten of het überhaupt haalbaar is om binnen drie jaar te beginnen met bouwen. Verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) denkt van wel. "Alleen stikstof is een zorg die heerst, maar we hebben al berekeningen laten doen. Vooralsnog lijkt het erop dat het door kan gaan."

Verantwoordelijkheid

Geld is volgens Vellinga niet leidend om tot dit voorstel te komen. "We hebben een verantwoordelijkheid naar onze inwoners om woningen te bouwen."

Daarbij wijst hij erop dat Tynaarlo met 18 procent sociale huurwoningen ver onder de doelstelling zit van 30 procent in de gehele gemeente.