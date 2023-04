Locaties Daat-Drenthe sluiten definitief de deuren

Daat-Drenthe stopt er definitief mee. Verspreid over Drenthe heeft Daat acht werk-leerbedrijven, met ruim 400 deelnemers en 45 begeleiders.

Veel van de 45 begeleiders die verbonden zijn aan de organisatie moeten op zoek naar een nieuwe baan. Voor de honderden cliënten wordt gekeken of zij op een andere plek terechtkunnen.

Daat-Drenthe is onderdeel van GGZ Drenthe. Die organisatie liet eerder weten dat de werk-leerbedrijven verliesgevend zijn. Ook past Daat-Drenthe niet meer in de huidige koers van GGZ Drenthe. "Daat richt zich (deels) op andere doelgroepen dan mensen met psychiatrische problemen", zei GGZ Drenthe er eerder over.

Mogelijke overname

Op enkele locaties in Assen, Emmen en Hoogeveen lopen nog gesprekken over een eventuele overname. "Dit besluit heeft natuurlijk gevolgen voor jou als deelnemer", schrijft Daat-Drenthe aan cliënten in Emmen. "Jij bent zelf al aan het rondkijken bij andere organisaties, op andere locaties. Tegelijkertijd voeren wij vanuit Daat-Drenthe afrondende gesprekken met andere organisaties over het overnemen van deelnemers van de Pieter de Keyserstraat."

In een brief aan cliënten van locatie De Vermeer in Assen schrijft de organisatie dat er gepraat wordt met een "externe partij om de activiteiten en de deelnemers over te nemen, zoveel mogelijk op deze locatie". Eind deze maand moet duidelijk worden of dat ook gaat lukken.

De andere locaties worden sowieso niet overgenomen en gaan de komende twee maanden dicht. Wel hebben Daat-Drenthe en GGZ Drenthe er naar eigen zeggen vertrouwen in dat voor iedereen een "passende plek wordt gevonden".

Flyeren

Medewerkers en deelnemers gingen eerder de straat op om te flyeren om zo aandacht te krijgen en een sluiting te voorkomen. "Die dagbesteding is de reddingsboei voor 400 kwetsbare mensen met diverse psychische problemen. Het is de plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen groeien", vertelde deelnemer Natasja van Viersen destijds. Ze werkt bij de lijstenmakerij van Daat in Beilen.