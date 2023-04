Werk/leerbedrijf DAAT-Drenthe sluit de deuren

Het werk/leerbedrijf DAAT-Drenthe, dat acht locaties heeft verspreid over de provincie Drenthe, sluit zijn deuren. De instelling is onderdeel van de GGZ-Drenthe. Een groot deel van de 45 begeleiders dat verbonden is aan de organisatie moet opzoek naar een nieuwe baan.

DAAT heeft onder andere vestigingen in Beilen, Assen en Emmen. Deze zullen in de komende twee maanden dicht gaan. Bij de instelling in Hoogeveen zijn ze op de achtergrond nog bezig met een mogelijke doorstart, maar in welke vorm dat zal zijn is nog niet duidelijk.

De GGZ Drenthe vertelde eerder dat het werk/leerbedrijf verliesgevend is en verwachtte niet het tij te kunnen keren. Dat lot is voor het werk/leerbedrijf nu dus bezegeld.

