Langer vluchtelingen en nieuwe uitbater in Wapen van Vries

De crisisnoodopvang in hotel Wapen van Vries is met zes maanden verlengd. Horecaondernemer Raymond Vijfschaft is sinds vorige week de nieuwe uitbater.

De vorige uitbaters raakten in conflict met eigenaar De Boer. Vorige week vrijdag is daarom - na enig onderhandelen - Vijfschaft de nieuwe uitbater geworden. "De familie De Boer heeft mij benaderd", zegt Vijfschaft. "Daarna had ik contact met stichting INLIA (verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang, red.) en is in goed overleg besloten de opvang met zes maanden te verlengen."

Nieuwe locatie binnen acht weken

Daarmee zullen de asielzoekers tot 1 oktober van dit jaar nog in Hotel Wapen van Vries blijven. Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo is er blij mee. "We willen namelijk niemand terugsturen naar Ter Apel."

De gemeente is nog bezig met een nieuwe locatie voor crisisnoodopvang, zegt hij. "We hopen daar binnen acht weken meer duidelijkheid over te kunnen geven."

Huiskameridee

In het Wapen van Vries zitten sinds oktober vorig jaar 38 vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Kersvers uitbater Vijfschaft heeft het afgelopen weekend veel tijd in het hotel doorgebracht, om zijn gasten te leren kennen. "Het is wezenlijk anders dan het runnen van een normaal hotel", concludeert hij. "Allereerst zitten zij hier niet met een leuke reden. Daarnaast helpen ze mee in het hotel en brengen ze hun borden netjes terug naar de keuken."

Vijfschaft krijgt naar eigen zeggen een 'huiskameridee'. "De eerste dagen zijn zeker goed bevallen." Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het Wapen van Vries weer een hotel-restaurant wordt. "Maar daar gaan we pas serieus naar kijken, als de crisisnoodopvang op zijn eind loopt."

'Gaat heel goed'

John van Tilborg van stichting INLIA noemt het 'hartstikke mooi' voor de asielzoekers dat de opvang blijft. "We kennen allemaal de beelden van Ter Apel en ook nu gaan we weer die richting uit", waarschuwt hij. "We willen niet zo'n zomer als vorig jaar, met zo veel mensen die buiten slapen. Daarvoor zijn zulke opvanglocaties hard nodig."

Van Tilborg is - na een krappe week - zeer te spreken over de nieuwe uitbater. "Zoals het nu gaat, gaat het heel goed."

Alles beter dan Ter Apel

Maar met alleen de opvang in het Wapen van Vries, is de gemeente Tynaarlo er nog niet. Er wordt gekeken naar een nieuwe locatie en de kerken in de gemeente gaan ook weer vluchtelingen opvangen. "We hebben goed contact met de kerken", zegt Van Tilborg. Hij ziet hoe de kerken hun rol pakken in de vluchtelingencrisis.