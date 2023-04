Djammen: De westcoastblues van Doin' Alright

'Stoer' is misschien niet de eerste gedachte die je hebt als je hoort dat vader en zoon in dezelfde band zitten. Maar de twee vaders en twee zoons van bluesband Doin' Alright uit Assen denken daar toch anders over.

"In het begin wilde ik dat niet. Toen hebben we een keer samen gespeeld en nu vind ik het niks als één van ons er niet is", verklaart zanger en bassist Paul van Berg. Samen met zijn zoon Thomas (gitaar), vriend Erik Niemeijer (mondharmonica) en diens zoon Martijn (drums) vormt hij Doin' Alright.

"Voor mij is het nog redelijk nieuw, maar tot nu toe bevalt het hartstikke goed", vertelt Martijn. Daarbij is een goede onderlinge band voor de band belangrijk. "Ja, je moet geen ruzie gaan maken over wie wat moet doen", zegt Martijn. "Maar daar werken we ook nog aan", grapt Paul tussendoor. "Dat gaan we hier niet bespreken", vult Martijn hem glimlachend aan.

Westcoastblues

De bluesstroming die de vier heren zich eigen maakten is een bijzondere. "In de vijftiger jaren hadden ze een nieuwe stroming van Robert Nighthawk en T-Bone Walker. Die vonden de plek waar ze destijds waren veel te koud. Toen gingen ze naar California, naar de westkust. Die stijl muziek is daar erg bekend geworden", vertelt Paul. "En zo is de naam westcoastblues ontstaan."

Het genre kenmerkt zich volgens Paul door veel jazzinvloeden, zeker bij de bas en drums. "Eigenlijk heb je voor deze stijl een jazzdrummer nodig en een jazzbassist. Alles wat er verder op zit - de zang en de solo's - is blues. Dat is met alle andere blues niet zo", legt de contrabassist uit.

Geen 'ouwelullenmuziek'

"Ik vind het hartstikke leuk", vertelt Martijn, de jongste van de vier. "De muziek is heel relaxed, maar toch ook ingewikkeld. Je kunt er helemaal in losgaan. Ook als ik speel: ik leef me helemaal in." Ondanks zijn leeftijd twijfelt hij niet of de bijna tachtig jaar oude muziekstroming wat voor hem is. "Ik heb eerder ook wel andere muziek gespeeld, maar die stroming tipt niet aan deze."

Volgens de drummer is de pop- en rockmuziek die hij speelde toen hij nog op drumles zat van een andere orde dan de swingende westcoastblues. Daar heeft vader Erik, die al zijn hele leven 'de blues heeft', een grote rol in gespeeld. "Dat ging altijd al wel door mijn hoofd, ja. In de auto bijvoorbeeld. Maar ik ging ook altijd wel mee naar optredens toen hij nog bij andere bands speelde. Het zat er eigenlijk altijd wel in. Dus het ritme had ik snel te pakken", legt Martijn uit.

Pretenties

De mannen halen zich niets in hun hoofd als het gaat om wilde toekomstplannen. "Ik ben al vrij oud", lacht Paul met enige zelfspot. "En ik heb gezien dat iedereen die van blues wil leven, dat heel slecht doet. Dus wij hebben niet de pretentie om wereldberoemd te worden. Totaal niet eigenlijk."