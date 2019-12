Drentse stralingsvluchtelingen naar Raad van State

De gemeente Westerveld heeft bij het verlenen van de vergunning geen rekening gehouden met stralingsgevoeligheid. Niet nodig, zegt een woordvoerster. Zij wijst op een advies van de Gezondheidsraad. Die ziet geen wetenschappelijke basis om vergunningen te weigeren vanwege gevaarlijke straling. Alle Nederlandse overheden en telecomaanbieders wijzen op dit advies.Een van de stralingsvluchtelingen is Astrid de Cock. Zij en haar partner Pieter Siebesma zijn uitgeweken naar hun vakantiehuisje bij Gouda. "Er is groeiend wetenschappelijk bewijs dat straling wel degelijk effecten op de mens heeft’’, zei Siebesma. De tegenstanders hebben bij de Raad van State een artikel uit het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet ingediend.Zonder de autoriteit van het wetenschappelijk adviesorgaan af te vallen, vindt Siebesma dat de Gezondheidsraad de laatste stand van de wetenschap in acht moet nemen. Het advies is inmiddels enkele jaren oud.Stralingsvluchtelinge Ellerien van der Meulen heeft haar huis in Zorgvlied moeten verlaten omdat ze inwendige trillingen voelt. Die wijt ze aan de wifi van haar buren. Ze is neergestreken in een caravan op het erf van imker Dorus Liefting in Wateren. Vlak bij Liefting is de KPN-mast gepland.Voormalig politiefunctionaris Van der Meulen weet niet waar zij straks heen moet, zegt ze. Zij vindt dat er in Nederland 'witte zones' moeten komen waar geen straling is. "Maar ze denken dat het tussen de oren zit", zei ze.Liefting heeft zijn eigen problemen met de telecommast. Bij Meeden gingen drie van de tien bijenvolken dood. "Door de straling daar", aldus de imker. Hij verwijst naar Duits onderzoek waarbij bijen in gepantserde kasten met straling te maken kregen. 70 procent van de bijen in niet-gepantserde kasten legden het loodje.De uitspraak van de Raad van State is over enkele maanden.