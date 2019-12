Brand in winkel voor koikarpers in Coevorden

Bij een dierenwinkel in Coevorden heeft vannacht brand gewoed. In de winkel aan de Looweg worden tropische vissen verkocht, zoals koikarpers.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook is onduidelijk of en hoeveel dieren er bij de brand zijn omgekomen. Op foto's is wel te zien dat het pand zwaar beschadigd is geraakt.

Bij de brand zou asbest zijn vrijgekomen. Burgemeester Bert Bouwmeester ging naar de winkel om zich door de brandweer te laten informeren.

Dure vissen

Koikarpers kunnen afhankelijk van het soort en de kenmerken behoorlijk oplopen in prijs. Een kleine koi kan 10 euro kosten, maar een groot, uniek exemplaar uit Japan tot wel 10.000 euro.

Koiwinkels staan vaak vol met dure vissen, maar omdat het hoogtepunt van het verkoopseizoen al is geweest, is het de vraag hoeveel er nog in de winkel in Coevorden waren.